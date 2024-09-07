شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقدم المساعدة لبحار تعرض لأزمة صحية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة، المساعدة لبحار من الجنسية المصرية إثر تعرضه لأزمة صحية على متن سفينة تجارية في عرض البحر.

وجرى إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود إلى الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.