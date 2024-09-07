شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج كميات من المخدرات في 3 مناطق.. وضبط 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

كما قبضت المديرية على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (64) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وفي منطقة الرياض، ألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (7) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.