وقام فريق من برنامج ريف السعودية بزيارة 9 مشاتل معتمدة في منطقة عسير، حيث تم تقييم الوضع الراهن لهذه المشاتل من حيث المساحة المزروعة، الأنواع والأصناف التي يتم إكثارها، وطرق الإكثار، بالإضافة إلى عدد الشتلات المنتجة والحالة الصحية لها، وممارسات التسميد والتعقيم والري.
وخلال الزيارة، قدم الفريق العديد من النصائح والإرشادات الفنية لأصحاب المشاتل بهدف تطوير ممارساتهم الزراعية.
وكما نظم الفريق 3 حصص إرشادية في المزارع الإرشادية حول كيفية تسميد أشجار الفاكهة خلال كامل الموسم الزراعي.
وفي ختام الزيارة، تم توزيع كمية من السماد الكيميائي على المزارعين أصحاب المزارع الإرشادية لتجربتها في مزارعهم، مما يعكس التزام برنامج ريف السعودية بدعم وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة.
وتحظى عسير باهتمام ومتابعة في هذا الجانب لعدة أسباب جوهرية من أبرزها أن المنطقة تعتبر من أهم مناطق المملكة زراعياً، إضافة للتضاريس الجغرافية المتعددة ومناخاتها المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاو في بيئة عسير لتطوير وتحسين مشاتل الفاكهة وإكثارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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