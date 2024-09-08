هدف يخدم طالبي العمل بالعقيق

يقدّم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم، خدماته المختلفة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، وذلك بوجود حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وذلك أمام مبنى المحافظة.

ويهدف الفرع المتنقل إلى إبراز المبادرات والبرامج التي يُنفذها في التمكين والتدريب والإرشاد المهني للباحثين والباحثات عن العمل، واستقبال الشباب طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وعرض الوظائف المتوافرة لهم، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.