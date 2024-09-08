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هدف يخدم طالبي العمل بالعقيق

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يقدّم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم، خدماته المختلفة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، وذلك بوجود حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وذلك أمام مبنى المحافظة.

ويهدف الفرع المتنقل إلى إبراز المبادرات والبرامج التي يُنفذها في التمكين والتدريب والإرشاد المهني للباحثين والباحثات عن العمل، واستقبال الشباب طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وعرض الوظائف المتوافرة لهم، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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