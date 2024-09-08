هدف يخدم طالبي العمل بالعقيق

ويهدف الفرع المتنقل إلى إبراز المبادرات والبرامج التي يُنفذها في التمكين والتدريب والإرشاد المهني للباحثين والباحثات عن العمل، واستقبال الشباب طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وعرض الوظائف المتوافرة لهم، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.
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