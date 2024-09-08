أهالي الباحة يستبقون زيارة الحقيل بمطالب المخططات التنظيمية والسكنية

استبق أهالي منطقة الباحة زيارة وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، المنطقة اليوم، وطالبوا بضرورة الاستفادة من أرض وزارة المالية في محافظة العقيق، التي لم يستفاد منها كاستثمار أو توزيعها كمخططات للأهالي، ودعوا إلى سرعة الموافقة على المخططات التنظيمية لعدد من المحافظات، إذ ما زال الأهالي يعانون عدم استطاعتهم تحويل صكوكهم إلى «سكني»، أو الاستفادة من بعضها في البناء واستخراج تراخيص، مبينين أنهم منذ سنوات متوقفون على أمل اعتماد المخطط التنظيمي دون جدوى.

مواقع جبلية

قال الأهالي في سياق مطالبهم: «المنطقة شحيحة جدا في المخططات السكنية التابعة للبلديات، وخليت من الأراضي المخصصة التي بني عليها منذ عشرات السنوات، ولم يعتمد غيرها، بينما اعتمد جزء يسير من مخططات الإسكان، بعضها كان في مواقع جبلية يصعب تسويتها». ودعا الأهالي في مطلبهم الأخير إلى الموافقة على السماح بالبناء لمن لهم أراضٍ زراعية أو من لهم حجج ووثائق قديمة لا تتعارض مع مشاريع الدولة أو عليها شكاوي بين الأهالي، وذلك للتوسع في السكن، وزيادة رقعة التنمية، وعدم إجبارهم على البناء خارج المنطقة، آملين أن تسهم الزيارة فيما شأنه تطوير المنطقة في جميع المجالات.

إصلاح وصيانة

يبدأ وزير البلديات والإسكان اليوم زيارته المنطقة، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعات عدة مع رجال أعمال ومسؤولي المنطقة، ثم يتفقد عددا من المشاريع البلدية والإسكان في محافظات المنطقة، بينما أكملت أمانة المنطقة وبعض البلديات استعداداتها، من إصلاح بعض الطرق وصيانة الإنارة بالعديد من الطرق الرئيسية، لاستقبال الوزير.