شكرا لمتابعة خبر عن الانتهاء من مشروع تطوير طريق القنفذة-سبت الجارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من مشروع تطوير طريق القنفذة-سبت الجارة، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير، بطول 8 كم، وبمسارات مفردة تشمل اتجاه رئيسي واتجاه عكسي.

وأكدت “هيئة الطرق” أن المشروع يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية للطريق، ويسهم المشروع في تقليل الحوادث الناتجة عن انزلاق المركبات إلى الأودية أثناء جريان السيول، وزيادة سعة الطريق، وتقليل زمن الرحلة بين المنطقتين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل التنقل.

وأوضحت أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال شملت إنشاء 3 جسور وتعديل مسار طريق سبت الجارة لتفادي مجاري السيول، بالإضافة إلى تركيب 100 لوحة إرشادية، و2000 وحدة عواكس أرضية، و97 ألف م من أطوال الدهانات، والاهتزازات التحذيرية، لرفع مستوى السلامة على الطريق ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وأضافت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.