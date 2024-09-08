شكرا لقرائتكم خبر عن الري بالضغط الاسموزي والمراقبة الآلية.. حلول مبتكرة لترشيد المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد ”هاكاثون الري المبتكر“، الذي نظمته المؤسسة العامة للري بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، بروز حلول رقمية رائدة تمثل نقلة نوعية في مواجهة تحديات المياه، وعلى رأسها مشاريع ”مشروع PlantPro“ و”الري بالضغط الاسموزي“ و”المراقبة الآلية لجودة المياه الزراعية“.

وأكد الخبراء المشاركون في الهاكاثون أن هذه الحلول الرقمية المبتكرة تمثل ثورة في عالم الري والزراعة، حيث تساهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه وتحسين جودتها، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي ويحقق الاستدامة المائية في المملكة.

وشهد الهاكاثون مشاركة واسعة من الشباب المبدعين الذين قدموا أفكارًا خلاقة وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية الغالية.

المشاريع الفائزة



وحصد المركز الأول في هاكاثون الري المبتكر هو مشروع PlantPro وهو المشروع المميز الذي أحدث فرقًا كبيرًا في مجال الري والزراعة، فيما حل ثانيًا مشروع الري بالضغط الاسموزي وهو مشروع يساهم في تطوير حلول مبتكرة لمستقبل الري والزراعة.

وجاء في المركز الثالث مشروع "المراقبة والمعالجة الآلية لجودة المياه الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومستخلصات نباتية طبية"، وهو مشروع مبتكر يعزز الابتكار في مجال الري والزراعة.

وأعرب المهندس محمد بن زيد أبوحيد، رئيس المؤسسة العامة للري، عن فخره بنجاح الفعالية، مقدمًا شكره للجامعة على تعاونها واستضافتها للهاكاثون.

وأكد على أهمية الشراكات بين الجهات المختلفة في دعم الابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الاستدامة، مشددًا على التزام المؤسسة بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واقعية تعزز التنمية المستدامة في المملكة.

وأشاد الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، رئيس جامعة الملك فيصل المكلف، في كلمته التي ألقاها بفكرة الهاكاثون، مقدماً شكره للمؤسسة العامة للري على اختيارها الجامعة كشريك دائم لمثل هذه الفعاليات.

تفاعل واسع بهاكاثون الري



شهد الهاكاثون تفاعلاً واسعاً من القادة والخبراء، وتخللته مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ركزت على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة بين المشاركين وتميزت الفرق المشاركة بابتكار حلول رقمية مبدعة تلبي احتياجات القطاعين المائي والزراعي، مع اهتمام خاص بتحقيق الاستدامة البيئية.

كما تم عرض المشاريع النهائية التي قدمتها الفرق المشاركة، حيث جرى تكريم الفرق الفائزة التي أظهرت تفوقًا في تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات.