شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 64 ألف متدرب في الكليات التقنية والمعاهد بالفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المقبولين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بالفصل الأول من العام الجاري بلغ (64.855) متدربًا ومتدربة.

وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط للتوسع في القبول بالمنشآت التدريبية بشكل سنوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية في قبول خريجي الثانوية العامة، إذ جرى تشغيل 4 كليات تقنية جديدة هي: (الكلية التقنية الرقمية للبنات في تبوك، والكلية التقنية للبنات في شرورة، والكلية التقنية للبنات في أملج، والكلية التقنية للبنين في الخرمة).

وأشار الزنيدي إلى أن عدد المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد حالياً يبلغ (209.442) متدربًا ومتدربة، فيما نفّذت المنشآت التدريبية برامج لتهيئة المستجدين منهم؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التكيّف مع البيئة التدريبية الجديدة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمتدربين ومتدربات، والتعريف باللوائح والأنظمة المتبعة في الكليات والمعاهد، إضافةً إلى تكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل التقني والمهني، والمسارات المهنية المستقبلية بعد التخرج. التدريب التقني والمهني يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أقرت نظام الفصلين، إذ عملت على إجراءات التحول للتدريب بنظام الفصلين لضمان انطلاقة سلسة وميسّرة للتدريب.

وتضمنت تحديث الأدلة واللوائح والأُطر والخطط التدريبية لكافة التخصصات وعكسها على الأنظمة التدريبية المستخدمة في المنشآت.