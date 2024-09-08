شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بعد إجازة اليوم الوطني.. مواعيد اختبارات منتصف الفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة بتوجيه من القيادة .. الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي الرئيس المصري "المرور" يعلن ضبط قائد مركبة بعد ممارسة مخالفة التفحيط في الرياض

إجازات العام الدراسي

إجازات وطنية ومتنوعة

إجازات الفصول الدراسية

إجازات مطولة مميزة

إجازة نهاية العام

الدمام - شريف احمد - يستعد طلاب التعليم ما قبل الجامعي لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والتي تهدف إلى تقييم مدى استيعاب الطلاب للمقررات التعليمية التي تدرس خلال هذا الفصل.وتبدأ الاختبارات الثلاثاء الموافق 21 ربيع الأول، وتشمل جميع الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.وتأتي اختبارات منتصف الفصل الأول بعد إجازة اليوم الوطني المقررة يومي الأحد والاثنين 19-20 ربيع الأول، وستُجرى ضمن اليوم الدراسي دون الإخلال بالأنشطة اليومية المعتادة لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل سلس.كانت وزارة التعليم أعلنت عن التقويم الدراسي للعام 1446هـ، والذي يتضمن مجموعة من الإجازات الرسمية بإجمالي 72 يومًا.وتتنوع هذه الإجازات بين مناسبات وطنية ودينية كالآتي:يشتمل التقويم على إجازة يوم التأسيس التي توافق 23 فبراير 2025، وهي مناسبة وطنية حديثة تُضاف إلى التقويم بهدف تعزيز الفخر بالتراث والتاريخ الوطني.كما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في 20 مارس 2025، وتستمر لمدة 17 يومًا، تليها إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ في 30 مايو 2025م وتستمر لمدة 16 يومًا، مما يتيح للطلاب والمعلمين فرصة للاستمتاع بهذه المناسبات الدينية العظيمة.يتضمن التقويم الدراسي أيضًا إجازات نهاية الفصول الدراسية الثلاثة. ستكون إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول (إجازة الخريف) في 7 نوفمبر 2024 وتستمر لمدة 10 أيام.أما إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني (إجازة الشتاء) فستكون من 24 فبراير 2025 وتستمر لمدة 11 يوماً.إضافة إلى ذلك، هناك إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ في 3 يناير 2025 وتستمر لمدة 9 أيام، مما يوفر للطلاب والمعلمين فرصة لاستعادة نشاطهم قبل استئناف الدراسة.حرصًا على تعزيز التوازن بين الجوانب التعليمية والحياتية للطلاب والمعلمين، يتضمن التقويم الدراسي لهذا العام ثلاث إجازات مطولة: الأولى تبدأ في 17 أكتوبر 2024، والثانية في 11 و12 ديسمبر 2024، والثالثة في 4 و5 مايو 2025.هذه الإجازات المطولة تُعد فترات راحة مهمة تساهم في تجديد الطاقة والحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء الدراسي.مع اقتراب نهاية العام الدراسي 1446هـ، تتوج التقويم بإجازة نهاية العام التي تبدأ في 24 يونيو 2025 وتستمر لمدة 60 يومًا.هذه الإجازة الطويلة تمنح الطلاب والمعلمين فرصة للراحة والاستعداد للعام الدراسي الجديد 1447هـ - 1448هـ الذي سيبدأ في 24 أغسطس 2025، ما يضمن بداية قوية ومفعمة بالحماس والتفاؤل للعام الدراسي القادم.