إيواء 1671 كائنا فطريا

الرقابة والتفتيش
يتولى مركز استلام وإيواء الحيوانات المصادرة والمتحفظ عليها العمل ضمن إجراءات تطبيق نظام الإتجار بالكائنات الفطرية، وذلك من خلال مراكز التفتيش في الأسواق والمنافذ الحدودية، وتفعيل وإحكام الرقابة والتفتيش من قبل القوات الخاصة للأمن البيئي، وتزايد عدد الكائنات المسجلة في مركز الإيواء خلال عام 2023، لتصبح 1671 كائنًا، مقارنة بالعام الذي قبله؛ حيث تم تسجيل 869 كائنًا.
ضبطيات ومخالفات
شدد المركز على التزامه نظاميا بإنشاء مركز أو مراكز لإيواء الأحياء الفطرية المضبوطة والمصادرة التي يتم الإتجار بها أو حيازتها أو تداولها أو نقلها بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال التزامات المملكة تجاه اتفاقية «سايتس» ووفقا لنظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، إضافة إلى إيواء الحيوانات الفطرية والحيوانات المستخدمة في الصيد التي تحرز في ضبطيات مخالفات نظام المناطق المحمية ونظام صيد الحيوانات الفطرية، إضافة إلى استقبال الحيوانات الفطرية التي يرغب مالكوها في التخلص منها.
بيئة مناسبة
تأسست وحدة إيواء الحيوانات الفطرية بمدينة جدة في 2023، بهدف توفير مأوى للكائنات المخالفة والمصادرة والمتحفظ عليها لدعاوى قضائية، وتغطي منافذ وأسواق المنطقة الغربية، فيما تم نقل كائنات فطرية من وحدة إيواء الرياض إلى وحدة إيواء جدة لتوفير بيئة مناسبة لها؛ لبدء أعمال التشغيل والإشراف عليها، ويوجد بوحدة الإيواء محجر طبي لعزل الكائنات المصادرة من فريق التفتيش لمدة 30 يومًا، يتم خلالها التأكد من سلامة الكائنات وخلوها من الأمراض المعدية، ومن ثم تنقل للحظائر المخصصة لها.
عقوبات مخالفة الإتجار بالكائنات الفطرية بـ«الألف ريال»
استيراد كائن فطري دون تراخيص
10.000
العبور بكائن فطري دون تراخيص
5000
عرض كائنات فطرية مجهولة المصدر
10.000
بيع كائن فطري دون تراخيص
10.000
بيع كائن فطري مجهول المصدر
15.000
عدم تطبيق معايير النقل للكائنات الفطرية الحية
1500 ريال
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