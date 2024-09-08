شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

تحذير من طقس الباحة

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر، محذرًا من حالة مناخية على أجزاء من منطقة الباحة.وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة ونعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم الأحد.وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وقلوة وفرعة غامد الزناد.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.