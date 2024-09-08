شكرا لمتابعة خبر عن مدير الأمن يشهد تخريج (334) خريجًا من الدورة التأهيلية الـ (53) للضباط الجامعيين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تخريج (334) خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين من التخصصات النظرية الـ (53)، ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (65)، وذلك في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط للعام التدريبي 1446هـ، علومهم وتدريباتهم في شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.