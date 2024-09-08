شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إحباط توزيع 290 كيلوجرامًا من السمك الفاسد في العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة محافظة جدة، أنه في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة السكان ومنع المخالفات البلدية تمكنت بالتعاون مع الجهات المختصة من ضبط ومصادرة 290 كيلوجرامًا من السمك الفاسد في نطاق حي العزيزية، وذلك من إحدى السيارات المتجولة التي جرى رصدها خلال الحملات الرقابية الميدانية.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية، هبة البلوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الأمانة لمكافحة المخالفات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة منع المخالفات البلدية.

وأكدت البلوي على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان بيئة غذائية آمنة. تطبيق "بلدي" كما دعت أمانة جدة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو تجارية عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

وأشارت إلى أن الأمانة مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية ضمن مختلف الأحياء لتحسين جودة الحياة وضمان سلامة المعروضات الغذائية.