الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق وضباب في عسير وجازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة,في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران ، المدينة المنورة ، حائل القصيم و الرياض.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.