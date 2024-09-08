شكرا لمتابعة خبر عن إحباط توزيع 290 كيلوغرامًا من السمك الفاسد في نطاق العزيزية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحبطت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المختصة توزيع 290 كيلوغرامًا من السمك الفاسد في نطاق حي العزيزية.

وجاء ذلك بعد تمكنها من ضبطها في إحدى السيارات المتجولة التي تم رصدها خلال الحملات الرقابية الميدانية.

وقالت رئيسة بلدية العزيزية هبة البلوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الأمانة لمكافحة المخالفات الصحية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة منع المخالفات البلدية؛ مؤكدة أهمية هذه الحملات في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وضمان بيئة غذائية آمنة.