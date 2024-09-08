شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 4 عمليات لتهريب المخدرات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر في منطقة جازان، تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 39,5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و 19960 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. أقراص خاضعة للتداول الطبي كما ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة فيفا، لتهريبهما 59,998 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

والقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 320 كيلوجرامًا من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.