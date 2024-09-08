شكرا لقرائتكم خبر عن "تلوث البحار من مخلفات قوارب الصيد والنزهة".. برنامجًا توعويًا بمحافظة فرسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة فرسان، اليوم الأحد، برنامجاً توعوياً بعنوان "تلوث البحار من مخلفات قوارب الصيد والنزهة"، وذلك بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان وعددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتضمن البرنامج العديد من المحاور شملت التعريف بالدور المناط بوحدة الثروة السمكية في تنظيف مرفأ الغدير بفرسان من مخلفات قوارب الصيد والنزهة والمشاركة في وضع ملصقات توعوية على القوارب بمخاطر وآثار التلوث البحري.

