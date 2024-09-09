شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن فاشيات الأمراض الغذائية والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك عقب ملاحظات حول تأخر بعض المستشفيات في الإبلاغ، أو حتى عدم الإبلاغ عن تلك الحوادث، مما يؤكد أهمية اليقظة والتعاون في مواجهة مثل هذه التحديات الصحية.

وطالب المجلس في خطابه الموجه إلى اتحاد الغرف

وأشار المجلس إلى أهمية اتباع إجراءات العمل والأدلة المحددة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر بوابة وزارة الصحة الرقمية، مما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات. الدمام - شريف احمد - كشف المجلس الصحي السعودي عن تلقيه توجيهات عليا بتشديد الرقابة على تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء وحوادث التسمم الغذائي والكيميائي، مع المطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مماثلة.جاء ذلك عقب ملاحظات حول تأخر بعض المستشفيات في الإبلاغ، أو حتى عدم الإبلاغ عن تلك الحوادث، مما يؤكد أهمية اليقظة والتعاون في مواجهة مثل هذه التحديات الصحية.وطالب المجلس في خطابه الموجه إلى اتحاد الغرف السعودية ، بضرورة تعميم الالتزام بالإبلاغ الفوري على جميع المنشآت الصحية، وذلك فيما يتعلق بجميع فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، وكذلك حوادث التسممات الكيميائية والدوائية.وأشار المجلس إلى أهمية اتباع إجراءات العمل والأدلة المحددة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر بوابة وزارة الصحة الرقمية، مما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات.

طريقة التبليغ عن فاشيات الأمراض الغذائية



وحدد دليل التبليغ عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء في المنشآت الصحية والتجمعات، أربعة أنواع للبلاغات عن الفاشيات والأمراض المنقولة بالغذاء شملت البلاغ الفوري من المنشأة الصحية أو التجمع الصحي، ويتم عبر البريد الإلكتروني مع اتصال هاتفي في الحالات الطارئة، على أن تكون البلاغات كالتالي:

البلاغ خلال 24 ساعة من مديرية الشؤون الصحية للوزارة، ويتم عبر البريد الإلكتروني مع اتصال هاتفي في الحالات الطارئة.

البلاغ الشهري: يرسل نموذج المهام الداعمة والأساسية لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء من بداية الشهر الجديد حتى اليوم السابع منه.

البلاغ الصفري يرسل حتى في حال عدم حدوث أي فاشيات من بداية الشهر الجديد حتى اليوم السابع منه.



فاشيات 2023



وكانت وزارة الصحة سجلت 296 فاشية أمراض منقولة بالغذاء أصيبت فيها 1891 حالة خلال العام الماضي 2023، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وفاقت فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء من مصدر عام، الفاشيات المنزلية، حيث بلغ إجمالي الفاشيات من مصدر عام 199 فاشية، مقابل 97 فاشية منزلية، حيث تصدرت الرياض المناطق الأكثر تسجيلاً لفاشيات أمراض منقولة بالغذاء وحالات إصابة، وذلك بواقع 111 فاشية و536 حالة إصابة.

وكشف تقرير وزارة الصحة عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء للعام الماضي، أن الذكور كانوا الأثر إصابة بالفاشيات، بإجمالي «1039» حالة إصابة مقابل «852» إصابة للإناث.

وبلغ إجمالي السعوديين المصابين «1366» مصابا، مقابل «525» إصابة للوافدين، واستحوذت الفئة العمرية «من 20 - 49 سنة» على النصيب الأكبر من الإصابات، بإجمالي «948» إصابة، تلتها الفئة العمرية «من 5 - 19 سنة» بعدد «691» إصابة.

وحلت الفئة العمرية «أكبر من 50 سنة» ثالثاً بإجمالي «142» إصابة، والفئة العمرية «1 - 4 سنوات» رابعاً، ب «102» إصابة ب6,98%، والفئة العمرية «أكبر من سنة» خامساً، بعدد إصابتين فقط.