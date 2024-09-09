شكرا لقرائتكم خبر افتتاح أول منشأة عالمية لتصنيع منتجات رائدة في مجال الأدوات الصحية بأيادي سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة، لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال تعزيز الإنتاج المحلي في شتى المجالات وخاصة مجال الأدوات الصحية، كما ستسلط الضوء المنتجات المصنعة في المملكة والمعززة بالتكنولوجيا الألمانية.

ويأتي ذلك تزمنا مع افتتاح أول منشأة عالمية لتصنيع منتجات عالمية رائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ في المملكة العربية السعودية بالدمام والتي تم تطويرها بالتعاون مع جروهي والزامل للصناعات البلاستيكية.

وتتماشى خطط التوسع الإقليمي للعلامتين بشكل كبير مع رؤية السعودية 2030، والتي تعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال إنشاء مختلف الاستثمارات في مجال البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع وغيرها من القطاعات.

كما تعزز منشأة التصنيع الجديدة الفخر الوطني بالمنتجات المحلية من خلال إنتاج سيفونات مخفية تغطي مساحة تقدر ب 26,000 متر مربع بمساعدة أكثر من 200 موظف، والتي تم إصدار أول شحنة منها.

ومن جانبه، صرح فوزي درنيقة، المدير التنفيذي لـ ليكسل في المملكة العربية السعودية – لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا والهند IMEA في ليكسل LIXIL:" فخورون بهذا الانجاز المميز حيث نعتبر الآن أول علامة تجارية في مجال الأدوات الصحية تطلق منشأة تصنيع في المملكة يدمج هذا الصرح المميز والذي يتم إدارته من قبل مواهب سعودية التكنولوجيا الألمانية المتقدمة مع الخبرة المحلية، كما سيعمل على تعزيز كفاءة الخدمات ونمو الاقتصاد في المملكة وسيوفر العديد من فرص العمل الجديدة".

وفي سياق متصل، أضاف بدر السليم، المدير العام لـ الزامل للصناعات البلاستيكية: "يسرنا التعاون في إنشاء أول منشأة تصنيع للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية حيث يتماشى هذا المشروع مع التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز المواهب المحلية ممكنين بذلك الجيل السعودي الجديد من بناء مجتمعه بأفضل صورة ممكنة. كما نرى بأن إدخال التكنولوجيا الألمانية المتقدمة في منتجاتنا السعودية لن يرفع فقط من مستوى صناعة الأدوات الصحية، بل سيعزز بشكل كبير من تجربة العملاء في المنطقة".