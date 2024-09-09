السعودية | وزير خارجية عُمان يصل الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وصل معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إلى الرياض اليوم .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

ورحب معالي الخريجي بمعالي بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون.

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