1203 آبار مراقبة والرياض تتصدر

سجلت آبار المراقبة في المملكة خلال العام الماضي 1203 آبار، وفاقت آبار المراقبة الأنبوبية آبار المراقبة اليدوية بـ97% مقابل 3% آبار يدوية، في وقت تصدرت منطقة الرياض آبار المراقبة بـ25%.

1203 آبار

كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الماضي تسجيل 1203 آبار مراقبة، منها 1172 آبار مراقبة أنبوبية، مقابل 31 آبار يدوية، وحصدت 4 مناطق ممثلة في: الجوف، والباحة، وحائل، ومكة المكرمة «صفر» آبار يدوية، وتصدرت منطقة الحدود الشمالية مناطق المملكة كأقل المناطق آبار مراقبة بإجمالي 16 آبار مراقبة بـ1%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 21 بئر مراقبة بـ2%، وحائل ثالثًا، بإجمالي 28 بئر مراقبة بـ2.32%، والجوف رابعًا، بإجمالي 40 بئر مراقبة بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 44 بئر مراقبة بـ4%.

25 % الرياض

تصدرت منطقة الرياض آبار المراقبة، حيث بلغت إجمالي آبار المراقبة 302 بئر مراقبة بـ25%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 205 آبار مراقبة بـ17%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 164 بئر مراقبة بـ14%، وعسير رابعًا، بإجمالي 114 بئر مراقبة بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 95 بئر مراقبة بـ8%.

آبار يدوية

بلغت إجمالي آبار المراقبة اليدوية 31 بئر يدوية، وتصدرت المنطقة الشرقية الآبار اليدوية، حيث بلغت 10 آبار يدوية بـ32%، وتساوت الرياض وجازان ثانيًا، بإجمالي 5 آبار يدوية لكل منهما بـ16%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 4 آبار يدوية بـ13%، وتبوك رابعًا، بإجمالي 3 آبار يدوية بـ10%، وتساوت نجران وعسير والمدينة المنورة والقصيم رابعًا، بإجمالي بئر يدوي وحيد لكل منهم بـ3%.

آبار أنبوبية

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الآبار الأنبوبية، حيث بلغت إجمالي الآبار الأنبوبية 297 بئرًا بـ25%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 195 بئرًا بـ17%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 164 بئرًا بـ14%، وعسير رابعًا، بإجمالي 113 بئرًا بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 94 بئرًا بـ8%.

أبار بأنواعها

- 1203 آبار مراقبة في المملكة.

- %97 من الآبار أنبوبية.

- %3 آبار يدوية.

- 4 مناطق صفر آبار يدوية.

- الرياض أكثر المناطق آبار مراقبة.

- الشرقية تتصدر الآبار اليدوية.

أكثر المناطق آبار مراقبة

- الرياض 25%

- الشرقية 17%

- مكة المكرمة 14%

- عسير 9%

- المدينة المنورة 8%

الأقل آبار مراقبة

- الحدود الشمالية 1%

- الباحة 2%

- حائل 2.32%

- الجوف 3%

- القصيم 4%

الأكثر آبار أنبوبية

- الرياض 25%

- الشرقية 17%

- مكة المكرمة 14%

- عسير 10%

- المدينة المنورة 8%