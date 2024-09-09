شكرا لقرائتكم خبر التواصل الحضاري يعلن أسماء الفائزين بجائزة الدورة الرابعة لعام ٢٠٢٥ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، أسماء الفائزين في ‏"جائزة التواصل الحضاري " بدورتها الرابعة للعام 2024م، خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامه بمقره في الرياض، اليوم، بحضور سعادة الأمين العام للمركز الدكتور/عبد الله الفوزان، ‏وسعادة نائب الأمين العام الأستاذ / إبراهيم العسيري، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وفي بداية اللقاء رحب الأمين العام بالحضور، مؤكداً أن الإعلام والتواصل الحضاري يُعد أحد أهم ركائز التواصل بين الشعوب والحضارات المختلفة.

حيث يلعب الإعلام دوراً محورياً في نقل الأفكار والثقافات ومساعدة المجتمعات على التفاهم والتعارف المتبادل، وقال الفوزان: شهدت الدورة الحالية من جائزة التواصل الحضاري توسعاً بإضافة فرع خامس لإشراك المنظمات والمؤسسات الدولية الغير ربحية والمتواجدة في المملكة لتسهم مع نظيراتها الوطنية في ترسيخ قيم التسامح والوسطية والتعايش، كما تسهم في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ووطن مزدهر.

وهنّأ الأمين العام للمركز أصحاب الأعمال الفائزة في هذه ‏الجائزة، معبراً عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها.

وشهدت الدورة الرابعة للجائزة ارتفاع عدد المتنافسين ونوعية المشاركات، في مسارات الجائزة المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في مختلف فروع ‏الجائزة الخمسة (234) مشاركة.

وجاءت المبادرات الفائزة في الفروع الخمسة كالتالي:

الجائزة عن فرع ‏المؤسسات الحكومية بالاشتراك بين:

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بمبادرة "مدن تواصل حضاري .. وقاطرة للتنمية والصناعة والاقتصاد" جامعة طيبة بمبادرة "سفراء الوسطية"

وفازت جمعية هدية عالِم بمبادرة "اليوم الثقافي السعودي" عن فرع مؤسسات المجتمع المدني، وفاز مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي بمبادرة "الدليل المرجعي لتوعية الطلبة بقيم التسامح وقبول الآخر" عن فرع المنظمات والمؤسسات الدولية الغير ربحية، أما الفرع الرابع فقد حصلت على الجائزة جامعة الفيصل لعدة مبادرات منها "مبادرة يوم الثقافة، مبادرة الناس للناس، ومبادرة نور للمكفوفين" عن فرع مؤسسات القطاع الخاص، أما في فرع الأفراد فقد فاز بالجائزة الدكتور سلطان بن سليمان العنزي بمبادرة " الانتقال السريع نحو تعليم مشرق وعادل".

وقد خصـص المركز عدداً من الجوائز المالية والعينية التي سيتم منحها للفائزين خلال الحفل الذي سيقام تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض -جفظه الله - يوم الاثنين القادم بمقر المركز.