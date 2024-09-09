شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" توصي بإرشادات آمنة لاستخدام أجهزة الغسيل الكلوي البريتوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المرضى الذين يستخدمون أجهزة الغسيل الكلوي البريتوني إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الآمنة والصحيحة عند استخدام هذه الأجهزة، وذلك لضمان سلامتهم وتحقيق أفضل نتائج ممكنة للعلاج.

وأوضحت الهيئة أن الغسيل الكلوي البريتوني يُعد خيارًا رئيسيًا لعلاج المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، حيث يقوم الجهاز بتنقية الدم من الفضلات والسموم عندما تعجز الكليتان عن أداء وظيفتهما بشكل طبيعي .

وأكدت الهيئة على ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل بدء جلسة الغسيل الكلوي البريتوني وبعد الانتهاء منها، مع التأكيد على تجفيف اليدين بشكل كامل بعد الغسل. خطر العدوى

كما شددت على أهمية تجهيز جميع المعدات والأدوات اللازمة في مكان نظيف ومعقم قبل بدء جلسة الغسيل، وذلك للحد من خطر العدوى والتلوث .

وأوضحت الهيئة أن هناك نوعين من الغسيل الكلوي البريتوني، الأول هو "الغسيل البريتوني للتنقل المستمر"، والذي يسمح للمريض بمواصلة حياته اليومية والتنقل بحرية أثناء إجراء الغسيل، حيث يتم استخدام سائل تنقية يتدفق من خلال البطن ويسحب الفضلات من الدم بشكل مستمر. والنوع الثاني هو "الغسيل الكلوي البريتوني الآلي"، حيث يتم التحكم في عملية الغسيل عن طريق جهاز آلي يقوم بعملية التنقية خلال الليل بينما يكون المريض نائمًا . تعليمات وتوصيات

أشارت الهيئة إلى ضرورة اتباع التعليمات الموصى بها من قِبل الشركة المصنعة للجهاز بدقة، سواءً أثناء التحضير للجلسة أو أثناء تشغيل الجهاز، كما أكدت على أهمية تنظيف وتعقيم الأدوات والمعدات المستخدمة في الجلسة بعد الانتهاء منها، وفقًا للتعليمات التي توصي بها الشركة المصنعة لضمان الاستمرار في استخدام الأجهزة بطريقة آمنة وفعالة .

وفي حال حدوث أي مشاكل أو شكاوى تتعلق بالأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة في الغسيل الكلوي البريتوني، حثت الهيئة المستخدمين على التواصل مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وذكرت أن المركز مختص بمتابعة الشكاوى والتحقق من الحوادث المتعلقة بهذه الأجهزة لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم .

وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال هذه التوجيهات والإرشادات إلى رفع مستوى الوعي لدى المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، مما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة والمحافظة على سلامتهم أثناء العلاج .