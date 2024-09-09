استعادة أراض حكومية بجدة

وشملت أعمال الأمانة الهادفة إلى حماية الممتلكات العامة، إزالة تعديات عن 10 مواقع على الواجهات البحرية في منطقة أبحر الشمالية، التي ستُفتح بعد رفع الدمارات وتأهيلها لتكون مرافق عامة ومتنفسًا لأهالي مدينة جدة وزوارها.
وشددت الأمانة على استمرارها في تطبيق الإجراءات النظامية، ومواصلة الجهود لحفظ الممتلكات العامة، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة، وستشمل الأعمال الرقابية منع التعديات بأنواعها في جميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
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