استعادة أراض حكومية بجدة

استعادت أمانة محافظة جدة أراض حكومية على الواجهات البحرية، بلغ إجمالي مساحاتها 126.185 مترًا مربعًا، في منطقة أبحر الشمالية التابعة لنطاق بلدية أبحر الفرعية.

وشملت أعمال الأمانة الهادفة إلى حماية الممتلكات العامة، إزالة تعديات عن 10 مواقع على الواجهات البحرية في منطقة أبحر الشمالية، التي ستُفتح بعد رفع الدمارات وتأهيلها لتكون مرافق عامة ومتنفسًا لأهالي مدينة جدة وزوارها.

وشددت الأمانة على استمرارها في تطبيق الإجراءات النظامية، ومواصلة الجهود لحفظ الممتلكات العامة، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة، وستشمل الأعمال الرقابية منع التعديات بأنواعها في جميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية.