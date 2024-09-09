إنقاذ 4 مقيمين من الغرق بالخبر

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية (4) مقيمين من الجنسية المصرية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة لهم، ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.



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