60 جهاز دفع لمواقف السيارات بالرياض

أنهت أمانة منطقة الرياض تركيب أكثر من 60 جهاز دفع إلكتروني يعمل بالطاقة الشمسية، وأكثر من 180 لوحة إرشادية، خلال أسبوعين من إعلانها إطلاق مشروع مواقف الرياض في مرحلة التشغيل التجريبي في أكثر من 2000 موقف عام بالشوارع التجارية، وما يزيد على 17 ألف موقف مُدار غير مدفوع بالأحياء السكنية المجاورة للمواقف العامة المدفوعة، وذلك قبل مرحلة التدشين الرسمي خلال الشهر القادم.

وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تسجيل أكثر من 500 ألف زيارة على الموقع الإلكتروني لمشروع «مواقف الرياض»، فيما سجل أكثر من 7 آلاف مستخدم على التطبيق الذي يوفر جميع وسائل الدفع الرقمية، ويتوفر على أنظمة التشغيل iOS وAndroid.

تجربة المستخدم

بادرت أمانة الرياض بجعل مواقف السيارات خلال مرحلة التشغيل التجريبي مُعفاة من أجرة الوقوف، على أن يتم بدء العمل بنظام أجرة الوقوف لكل ساعة في المواقف العامة المدفوعة بالشوارع التجارية بعد التدشين الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل، حيث سيقدم تطبيق «مواقف الرياض» خدمات دفع متعددة وآمنة، تتضمن جميع وسائل الدفع الرقمية لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل تعاملاته المالية، إضافة إلى خيارات ووسائل الدفع الأخرى مثل أجهزة الدفع نقداً وعبر الموقع الإلكتروني.

ويقدم مشروع مواقف الرياض ميزة جديدة تتيح لمُلاك السيارات الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 15 دقيقة قبل تفعيل حساب مدة الوقوف، مراعاة لبعض المواقف الاستثنائية والظروف الشخصية التي قد تجبر السكان والزوار على المغادرة بعد الوقوف مباشرة.

12 منطقة

تعكس نتائج التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الخدمات البلدية من خلال تطبيق حلول مُبتكرة وفعّالة تسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوّار، وتحقيق الاستفادة المثلى من مواقف السيارات، انطلاقًا نحو منظومة متكاملة للمواقف تدعم التنمية المستدامة ورفاه الإنسان.

وانطلق مشروع مواقف الرياض في مرحلته الأولى، بعد دراسة التجارب المشابهة السابقة محليًا وعالميًا للاستفادة منها ولتفادي التحديات التي واجهتها، مُستهدفًا تنظيم وإدارة أكثر من 140 ألف موقف مُدار غير مدفوع في الأحياء السكنية، وإدارة أكثر من 24 ألف موقف عام مدفوع في الشوارع التجارية، بما يعزز تجربة التنقل ويسهم في تسهيل العثور على مواقف السيارات.

وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، والرحمانية، وغرب العليا، والمروج، والملك فهد، والسليمانية، إضافةً إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض، سعيًا إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة التجارية في هذه المناطق، من خلال تنشيط الحركة التجارية في المناطق المجاورة للمواقف العامة.