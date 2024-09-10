شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فهد بجدة ينظم "الملتقى السنوي للابتكار والإبداع للخدمات الصحية" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة الملتقى السنوي الثاني للابتكار والإبداع للخدمات الصحية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور/ أحمد بن محمد العامري؛ ونخبة من الخبراء الصحيين بمجال الابتكار والإبداع من داخل وخارج المملكة؛ تحت عنوان "الابتكار لرعاية صحية تتخطى الحدود والتحديات" وذلك خلال الفترة (9- 11 سبتمبر/ 2024) بفندق الانتركونتيننتال جدة ويستمر لمدة ثلاث أيام.
ويناقش الملتقى ثلاث محاور رئيسية الابتكار بلا حدود فن اللامستحيل، رعاية تتمحور حول الأنسان، الاستدامة وسلامة المرضى.
يأتي حرص الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع لإقامة هذا الملتقى تنفيذاً لإستراتيجيتها الهادفة لدعم الابتكار والإبداع ولتعزيز التعاون وتشجيع هذه الثقافة بين منسوبيها من خلال خلق بيئة تنافسية لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات واستقطاب المواهب المتميزة في سبيل تحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية الصحية، وتكريم أصحابها عبر رصد عددٍ من الجوائز بعدة مستويات؛ وتحقق منها الكثير العام الماضي بإطلاق منصة إبداع وتنفيذ عدد (3) هاكاثونات؛ ووصل عدد الحضور والمشاركين بمبادرة معرفة للابتكار اكثر من (6200 متدرب) بعدد (15) محاضرة افتراضية.
كما يتخلله ورش عمل ومحاضرات واستعراض الملصقات العلمية المشاركة حيث إنه تم اعتماد (13) ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و(7) ساعات بعدد (3) ورش عمل علمية.
ويناقش الملتقى ثلاث محاور رئيسية الابتكار بلا حدود فن اللامستحيل، رعاية تتمحور حول الأنسان، الاستدامة وسلامة المرضى.
دعم الابتكار والإبداع
يأتي حرص الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع لإقامة هذا الملتقى تنفيذاً لإستراتيجيتها الهادفة لدعم الابتكار والإبداع ولتعزيز التعاون وتشجيع هذه الثقافة بين منسوبيها من خلال خلق بيئة تنافسية لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات واستقطاب المواهب المتميزة في سبيل تحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية الصحية، وتكريم أصحابها عبر رصد عددٍ من الجوائز بعدة مستويات؛ وتحقق منها الكثير العام الماضي بإطلاق منصة إبداع وتنفيذ عدد (3) هاكاثونات؛ ووصل عدد الحضور والمشاركين بمبادرة معرفة للابتكار اكثر من (6200 متدرب) بعدد (15) محاضرة افتراضية.
كما يتخلله ورش عمل ومحاضرات واستعراض الملصقات العلمية المشاركة حيث إنه تم اعتماد (13) ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و(7) ساعات بعدد (3) ورش عمل علمية.