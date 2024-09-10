شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع الأرشيف الوطني البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكة مع الأرشيف الوطني البريطاني، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ومشاركة الأبحاث المشتركة، بهدف المشاركة في مختلف المجالات ذات العلاقة لتطوير الأبحاث والأرشفة وفقا لرؤية العلا المتماشية مع رؤية السعودية 2030.



ويشمل نطاق عمل الاتفاقية 5 مجالات رئيسية، وهي: التدريب والتبادل العلمي، ورقمنة المجموعات الأرشيفية ونشرها، وتطوير المعارض والفعاليات، وبرنامج البحث في المحتوى الأرشيفي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقمنة، مستعينًا بخبرة الأرشيف البريطاني.



وستتضمن الشراكة مجموعة من المبادرات التي تركز على مشاريع البحث المشتركة ومبادرات الأرشفة الرقمية والمعارض الثقافية، والمساعدة على جمع وحفظ المستندات والصور والفيديوهات من أهالي العلا لتوفير نافذة على تاريخ العلا والإنسان.

ويعد الأرشيف الوطني البريطاني الأرشيف الرسمي في المملكة المتحدة، حيث يهدف إلى حفظ مجموعة من الوثائق الوطنية الهامة التي يعود تاريخها لأكثر من ألف عام، ويشمل هذا الأرشيف أول مسح جغرافي في إنجلترا من القرن الحادي عشر المعروف باسم كتاب ونشستر، بالإضافة إلى الوثائق الحديثة.

من جانب آخر تتعاون الهيئة مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، لإنشاء مركز لحفظ المخطوطات في العلا، إلى جانب تعزيز مهارات الفهرسة، وآليات حفظ التراث، وتدريب فريق الهيئة على ذلك؛ ويقود برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الوثائقي في العلا وتفعيل إمكاناته كمورد للحوار بين الثقافات.