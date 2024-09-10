شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن عدم تحميل الطلبة أي أعباء وتكاليف مادية في احتفالات اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، على عدم تحميل الطلبة أي أعباء وتكاليف مادية خلال احتفالات اليوم الوطني لهذا العام 1446هـ، التي ستنطلق اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وأوضحت الوزارة، في الدليل التنظيمي للاحتفاء باليوم الوطني 94، أنه يتعين على المدرسة أن تعد خطة الاحتفال وفق البرنامج المقترح مع التأكيد على مشاركة منسوبي ومنسوبات المدرسة والطلبة في الإعداد والتنفيذ، وتنفيذ الفعاليات والبرامج والأنشطة من قبل جميع المدارس خلال أسبوع المناسبة، وفق التوجيهات النظامية المبلغة.

واشتمل الدليل، على 23 فعالية مقترحة، منها أغلى وطن، ورسالة للوطن، ومسابقة الذاكرة الوطنية، ورحلة افتراضية، وصنع في السعودية، وأوبريت وطني، والفنون الأدائية التراثية، والعرضة السعودية، وجداريات وطن الشموخ، ومعرض وطن يسكن القلوب، ورسالة إلى جندي على الحد، ورحلات تعريفية وشخصيات وطنية ملهمة، ومسابقة مبادرات وطنية وأمن وأمان.