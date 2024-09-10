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المسند: الرطوبة العالية الصيفية ستستمر حتى العشر الأخير من ⁧‫سبتمبر‬⁩ في الخليج

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الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن الرطوبة العالية الصيفية ستستمر حتى العشر الأخير من ⁧‫سبتمبر‬⁩ في الخليج العربي.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أنه يبدأ الشعور بانخفاضها التدريجي مع دخول فصل ⁧‫الخريف‬⁩ في 23 سبتمبر، وفي شهر ⁧‫أكتوبر‬⁩ يتزامن الانخفاض في درجات الحرارة الانخفاض في الرطوبة النسبية.”

‏وأضاف:” عادة تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي، ويُراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً.”

‏وتابع:” فجراً تكون الأجواء منعشة إلى حد ما، فالليل يطول بمقدار دقيقة و 24 ثانية يوميًا، وعادة تنشط ⁧‫الإنفلونزا‬⁩ في الأيام القادمة.ك، وتهاجر طيور القميري.”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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