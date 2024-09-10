شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الرطوبة العالية الصيفية ستستمر حتى العشر الأخير من ⁧‫سبتمبر‬⁩ في الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن الرطوبة العالية الصيفية ستستمر حتى العشر الأخير من ⁧‫سبتمبر‬⁩ في الخليج العربي.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أنه يبدأ الشعور بانخفاضها التدريجي مع دخول فصل ⁧‫الخريف‬⁩ في 23 سبتمبر، وفي شهر ⁧‫أكتوبر‬⁩ يتزامن الانخفاض في درجات الحرارة الانخفاض في الرطوبة النسبية.”

‏وأضاف:” عادة تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي، ويُراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً.”

‏وتابع:” فجراً تكون الأجواء منعشة إلى حد ما، فالليل يطول بمقدار دقيقة و 24 ثانية يوميًا، وعادة تنشط ⁧‫الإنفلونزا‬⁩ في الأيام القادمة.ك، وتهاجر طيور القميري.”