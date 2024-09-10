شكرا لقرائتكم خبر عروض "روح السعودية" تواصل تقديم تخفيضات مميزة لشهر سبتمبر واليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد شهر سبتمبر الكشف عن مزيد من العروض الحصرية بالتعاون مع نخبة من الشركاء الرائدين في قطاعي السياحة والضيافة في مختلف أنحاء المملكة.

حيث تهدف العروض إلى تعزيز السياحة في السعودية وتوفير تجارب استثنائية للزوار من مختلف الوجهات بأسعار تنافسية.

وتتيح هذه العروض الفريدة فرصة استكشاف جمال الوجهات السعودية المختلفة والاستمتاع بتنوعها الثقافي ومعالمها السياحية المميزة.

وفي جدة، عروس البحر الأحمر، تتنوع العروض لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات السياحية والفندقية، حيث يقدم منتجع "درة العروس" الشهير لضيوفه فرصة الاستمتاع برحلة "بنانا بوت" مثيرة، وهي تجربة مليئة بالإثارة والمغامرة لعشاق الأنشطة البحرية، مع قسيمة تخفيض بقيمة 30% عند حجز ليلتين في الغرف الفندقية في المنتجع.

أما فندق "شانغريلا جدة"، الذي يوفر للنزلاء فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية تجمع بين الفخامة المتناهية والإطلالة الساحرة على البحر الأحمر، فيقدم باقة شاملة بسعر 2999 ريال فقط، تتضمن غرفة فندقية فاخرة مع وجبة إفطار، وجلسات مساج منعشة، ووجبة عشاء فاخرة.

ولمحبي الإقامة الفاخرة بأسعار ملائمة، يقدم فندق ومارينا "البيلسان" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي يعد الملاذ المفضل للباحثين عن الأجواء الساحلية الهادئة ومرافق المارينا المتكاملة، عروضاً تبدأ من 550 ريالاً فقط للإقامة في غرفه الفارهة، حيث يمكن للزوار والنزلاء الاستمتاع أيضًا بجولة سياحية في كافة أرجاء المدينة الاقتصادية من خلال استئجار مركبتهم المفضلة من "لومي لتأجير السيارات" التي تقدم خصومات حصرية تصل إلى 20%.

ويشارك "فندق عابر" في الحملة، وهو يشتهر بكونه الخيار المثالي للزوار الباحثين عن إقامة مريحة بأسعار ملائمة، وذلك من خلال تقديم خصم إضافي بقيمة 15% لدى الحجز عبر موقعه الإلكتروني، بينما توفر فنادق ومنتجعات "بريرا" للزوار تجربة إقامة تجمع بين الفخامة والراحة في أجواء عصرية وأنيقة مع باقة من العروض المميزة والخصومات الحصرية التي تصل إلى 15%.

ويزخر شهر سبتمبر بعشرات العروض والتجارب والمنتجات السياحية التي تناسب كافة الأذواق والأعمار، وهو ما دعا المواطنين والمقيمين للاستمتاع بتلك العروض والمنتجات خلال تلك الفترة، خاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المملكة منذ انطلاق برنامج الصيف وحتى الآن، وذلك بعد أن أصبحت زيارتها أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات، والزيارة، والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ مثل تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في التعرف على مزيد من العروض والمنتجات، والاطلاع على الوجهات وأحدث الفعاليات، وكذلك التعرف على التأشيرات المتاحة للقدوم إلى المملكة زيارة منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، بعد إدخال المعلومات الأساسية.