شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة الشحن "IRS" إلى ميناء جدة الإسلامي.. ما أهميتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "IRS" التابعة لشركة "فُلك للخدمات البحرية" إلى ميناء جدة الإسلامي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وموانئ العالم، ويعمل على تلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الدولية في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" الرامية إلى زيادة ربط موانئ المملكة بالموانئ العالمية، وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بمينائي موندرا ونافا شيفا في الهند، بطاقة استيعابية تبلغ 1800 حاوية قياسية. كفاءة الخدمات اللوجستية يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي شهد إضافة 9 خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام الجاري 2024م، وواصل تطوير بنيته التحتية من خلال تحسين وتطوير الجزء الشمالي به، باستثمارات بلغت 6.6 مليارات ريال، مما يسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الاستراتيجي المميز.

ويؤكد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، ويعزز قدراته التشغيلية، ويزيد من طاقته الاستيعابية، ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية.