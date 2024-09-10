شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيريه التونسي والموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية الجمهورية التونسية محمد النفطي.

وذلك على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ 162 بمقر الجامعة في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية. وزير خارجية موريتانيا كما التقى وزير الخارجية، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك على هامش اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.