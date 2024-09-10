شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الدورة 162 لاجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ 162 بمقر الجامعة في القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق متعدد الأطراف في القضايا العربية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاجتماع، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

