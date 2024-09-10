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بحضور كبار المسؤولين.. سفارة المملكة في سوريا تحتفل بإعادة افتتاح أعمالها

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واس - دمشق 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة في سوريا، أمس، احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة عبدالله الحريص، في كلمة بهذه المناسبة: إن إعادة افتتاح أعمال السفارة بدمشق تعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
سفارة المملكة في سوريا تقيم احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق - واس

تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد حرص السفارة ومنسوبيها على بذل الجهود كافة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
سفارة المملكة في سوريا تقيم احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق - واس

حضر الحفل، عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة السورية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق، وجمع من الوجهاء والمثقفين.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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