شكرا لمتابعة خبر عن الزهراني: بعض اعلانات التوظيف تستهدف زيادة أعداد المتابعين لأهداف تجارية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المختص في الموارد البشرية، أحمد الزهراني، أن بعض اعلانات التوظيف عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف زيادة أعداد المتابعين لأهداف تجارية مستقبلية.

وأضاف الزهرانى فى لقاء مع قناة العربية: ” عندما يظهر هذا الشخص من قام بنشر الاعلان، على انه يساعد الاخرين فان اعداد المتابعين لديه تزداد وهنا يستخدم الحساب بعد ذلك لاستهدافات تجارية وعائد مادى”.

وتابع: “الآن بات المختصين فى الموارد البشرية وغيرها من المجالات، الأمر الرئيسى لديهم حسابات السوشيال ميديا، وهنا لا نعلم هل ما يقدمون من وظائف عبر حساباتهم حقيقية ام وهمية، لأن الهدف زيادة المتابعين وربما هو لا يعرف أى شئ بالفعل عن التوظيف”.