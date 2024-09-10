مصادرة 57 طنا من الخضروات والفواكه

وأوضحت الأمانة، أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 337 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت أعمال الرصد لتشمل مصادرة 13 من ألعاب الأطفال «السكوتر» التي يجري تأجيرها بمنطقة كورنيش «ثول»، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها حرصاً على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.
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