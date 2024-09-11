السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تقيم جلسة توعوية عن الأمن السيبراني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم، جلسة توعوية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي القوات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور قائد القوات اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي ونائب محافظ الهيئة لقطاع المخاطر والالتزام الدكتور حازم بن صالح المحيميدي، بمقر القيادة في مدينة الرياض.

وتناولت الجلسة، التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، وتعزيز مستوى الوعي بالأمن السيبراني وبناء ثقافة سيبرانية عالية، والمحافظة على الأمن الوطني.

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