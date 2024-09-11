شكرا لقرائتكم خبر في منطقة THE VENUE وبمشاركة أبطال Golden Boy "موسم الرياض" يحتضن "الليلة اللاتينية" في 16 نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إستضافة موسم الرياض 2024 "الليلة اللاتينية" وذلك في 16 نوفمبر المقبل في منطقة THE VENUE إحدى مناطق موسم الرياض 2024 الجديدة.



وأعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تطلعه إلى تنظيم أول حدث في الموسم كجزء من الشراكة مع شركة Golden Boy Promotions من خلال الليلة اللاتينية، حيث يتضمن هذا النزال أفضل الملاكمين اللاتينيين، مؤكداً التزام "موسم الرياض" المتواصل بتقديم نزالات ملاكمة مميزة، تلبي تطلعات الجمهور حول العالم.



وأكد آل الشيخ أن "الليلة اللاتينية" ستُبث مجاناً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التفاصيل الإضافية حول منصات مشاهدة النزال ستُعلن قريباً.



ويأتي هذا الحدث بالشراكة بين "موسم الرياض" وشركة"Golden Boy Promotions" ، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في الترويج للملاكمة والمملوكة من قبل بطل العالم في ستة أوزان مختلفة، أوسكار دي لاهويا، حيث ستشهد "الليلة اللاتينية" نزالاً تاريخياً بين بطل العالم لوزن الكروزر في رابطة الملاكمة العالمية "WBA" جيلبرتو زوردو راميريز صاحب الـ 46 انتصاراً، 30 منها جاءت بالضربة القاضية، والذي يسعى ليصبح البطل المطلق في هذا الوزن، حيث سيواجه بطل العالم في الوزن الكروزر للمنظمة العالمية للملاكمة "WBO" كريس بيلام سميث صاحب الـ 20 انتصاراً، 13 منها كانت بالضربة القاضية والذي دافع عن لقبه في ثلاث نزالات متتالية.



وفي هذا السياق، صنع راميريز التاريخ كأول مكسيكي يصبح بطل العالم في Super Middleweight ووزن الكروزر، حيث يسعى للسيطرة على فئة وزن الكروزر، بالمقابل يحمل الملاكم الإنجليزي كريس بيلام سميث لقب المنظمة العالمية للملاكمة في وزن الكروزر منذ عام 2023، وقد حمل ألقاب وزن الكروزر الأوروبية والبريطانية والكومنولث بين عامي 2019 و 2022.



ويشارك في هذه النزالات المنتظرة مجموعة من أبرز أبطال الملاكمة العالميين، حيث يواجه البطل الأولمبي الأمريكي السابق خوسيه راميريز الفائز بـ 29 نزالاً 18 منها بالضربة القاضية، منافسه الخطر الذي لم يهزم بعد والمصنف الأول في منظمة WBO أرنولد باربوزا جونيور الحاصل على 30 فوزاً 11 منها بالضربة القاضية في نزال مؤهل للقب العالم لوزن Super-Lightweight "WBO " على مدى 12 جولة، وستشمل النزالات أيضاً، الملاكم ويليام "إل كامارون" زيبيدا صاحب الـ 31 نزالاً منها 27 جاءا بالضربة القاضية، حيث سيواجه بطل العالم السابق للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) تيفين فارمر الفائز في 33 نزالاً، منها 8 بالضربة القاضية في نزال للوزن الخفيف على مدى 10 جولات.



وفي نزال مؤهل للقب العالم للوزن Super-Lightweight”WBA” على مدى 12 جولة، سيواجه أوسكار لا ميجرينا دوارتي بـ 27 نزالاً منها 22 بالضربة القاضية، المصنف الأول في رابطة الملاكمة العالمية كينيث بوسمان سيمز جونيور الفائز بـ 21 نزالاً 8 منها بالضربة القاضية، كما يواجه الملاكم الأوزبكي بيكتمير بيك ميليكوزييف الذي حقق 14 انتصاراً 10 كانت بالضربة القاضية، منافسه الغواتيمالي الغير مهزوم ليستر مارتينيز بسجل 18 نزالات 15 منها بضربة قاضية، وذلك في نزال مؤهل للقب العالمSuper-middleweight "WBA" على مدى 12 جولة.



وقال أوسكار دي لا هويا، رئيس مجلس إدارة ومدير شركة "Golden Boy Promotions" "نتشارك مع معاليه في نفس الرؤية تماماً ، وهي تنظيم نزالات تجمع بين أفضل الملاكمين لجماهيرنا بدءاً من نزال توحيد الألقاب العالمية إلى نزالات بين الأبطال السابقين والمتنافسين الصاعدين، وصولاً إلى البطاقات المساندة المليئة بالمواهب، حيث سيقدم هذا العرض كل ما هو مميز ورائع في عالم الملاكمة."



وأوضح فيليب باتون، المدير التنفيذي للأعمال في شركة "Golden Boy Promotions" نحن متحمسون للشراكة مع "موسم الرياض" للترويج لليلة الملاكمة اللاتينية وتعزيز أعمالنا على الصعيد العالمي.



من جانبه قال بن شالوم، مؤسس ومدير شركة BOXXER: "يواصل موسم الرياض تقديم أفضل نزالات الملاكمة، ونحن سعداء بالتعاون مع معالي تركي آل الشيخ وشركة غولدن بوي بروموشنز، المملوكة لأوسكار دي لاهويا، لتقديم نزال ملحمي آخر كمروجين مشاركين في هذا النزال الكبير لتوحيد ألقاب وزن الكروزر."



وأكد شالوم أن جيلبرتو راميريز هو بطل عظيم، إلا أن كريس بيلام سميث سيأتي واثقاً وجاهزاً لتوحيد هذا الوزن.



قال جيلبرتو "زوردو" راميريز، بطل العالم لوزن الكروزر، "أنا متحمس جداً لهذا النزال مع كريس بيلام سميث. لقد طال انتظاره، وأنا متطلع لأن أكون البطل الموحد في هذا الوزن. لقد أكدت دائماً أن هذه فئتي الكروزر، وأنا سعيد بفرصة عرض مهاراتي على مستوى عالمي في الرياض."



وأضاف راميريز، "إنه لشرف كبير أن أكون ملاكماً مكسيكياً وأعرض ما تعنيه الملاكمة المكسيكية الحقيقية، بينما أقدم ثقافتي لجمهور عالمي. أمل أن أكون الجسر بين المكسيك والسعودية وأجعل الطرفين فخورين. أود أن أشكر فريقي، 3 Point Management، و غولدن بوي بروموشنز، وموسم الرياض، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO)، وكل من ساهم في تحقيق هذا الحدث."