شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​أمانة جدة تستعيد 75 ألف متر مربع من أراضي الحكومة بأبحر الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة أرض حكومية على الواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية، تقدر مساحتها ب 75 ألف متر مربع. وذلك ضمن حملتها لاستعادة الأراضي الحكومية المتعدى عليها.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأمانة المتواصلة لحماية الممتلكات العامة ومنع التعديات على الشواطئ، حيث سبق وأن أزالت الأمانة يوم الاثنين الماضي تعديات على 10 مواقع أخرى في نفس المنطقة بمساحة إجمالية بلغت 126,185 متر مربع.

تهدف هذه الحملات إلى تأهيل المواقع المستعادة وفتحها كمرافق عامة يستفيد منها أهالي جدة وزوارها، مما يعزز من الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية.