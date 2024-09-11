شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 7 مساءً.. أمطار على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقة نجران.