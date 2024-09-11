شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجوية السعودية تُسيّر رحلة جويّة مجانية لنقل طلاب ومرضى من سُقطرى إلى حضرموت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سيّرت القوات الجوية الملكية السعودية، رحلة جوية مجانية من أبناء محافظة سقطرى الدارسين بالجامعات والمعاهد في عدد من المحافظات، وعدد من المرضى، من مطار سقطرى إلى محافظة حضرموت، تمهيدا لتوجههم إلى كلياتهم المحافظات للالتحاق بها في بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025م.

وتأتي هذه الرحلة الجوية ضمن إسهامات القوات الجوية الهادفة إلى تخفيف تكاليف وأعباء السفر على الطلاب من أبناء سقطرى، ومساعدتهم من أجل مواصلة دراستهم والالتحاق بمقاعد الدراسة في مواعيدها المحددة.

وعبر وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي عن شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على جهودهم الداعمة لمحافظة سقطرى وأبنائها في مختلف الجوانب، ومنها تسيير رحلات طيران مجانية لنقل الطلاب والمرضى والعالقين .. مثمنا جهود قيادة القوات المشتركة وقوة الدعم والإسناد في سقطرى في التنسيق وتسيير رحلة طيران.