شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما قلل سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح ــ رحمه الله ــ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيج جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.