شكرا لمتابعة خبر عن ولي أمر يستفسر عن تعثر خطوبات بناته المتكررة والشيخ السليمان يجيب..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الشيخ عبد السلام السليمان على ولي أمر استفسر عن سبب تعثر خطوبات بناته المتكررة ،حيث قال إنه عندما يأتي الخاطب وتتم بعض الأمور، غالبًا ما تتعثر الخطوبة ويتم إلغاء الزواج.

وأجاب السليمان على استفساره قائلًا: “إن المسلم لا يعلم أين الخير في مثل هذه الأمور، إذ قال الله سبحانه وتعالى: (عسى أن تكرهون شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم).” وأضاف الشيخ أن الأشخاص قد يتمنون أمورًا معينة، لكن الله قد يصرفها عنهم لحكمة يعلمها هو سبحنه وتعالى.

وأكد السليمان أن من المهم التوكل على الله والإيمان بتدبيره، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يدعو الله بشيء يراه جيدًا، بينما قد يكون في الحقيقة شر له. لذا، يجب على ولي الأمر الاستمرار في الدعاء والتوجه إلى الله متفائلًا، مع الإيمان بأن ما يقدره الله هو الأفضل.وشدد على أهمية الثقة في الله والتسليم لمشيئته في كافة الأمور.