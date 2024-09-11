شكرا لمتابعة خبر عن انتظام الحضور الصباحي للطلاب عبر البصمة في إحدى مدارس المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ثبت الطلاب حضورهم الصباحي عبر جهاز البصمة في إحدى مدارس تعليم المدين اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 02:00 مساءً

وكشف فمقطع فيديو، عن انتظام الحضور الصباحي للطلاب عبر استخدام البصمة في إحدى مدارس تعليم المدينة المنورةد

وأوضح المقطع اصطفاف الطلاب في صف واحد وراء بعضهم البعض، وقاموا بتسجيل حضورهم إلى المدرسة عن طريق بصمة الأصبع.

واو الطلاب بعد ذلك إلى الاصطفاف الصباحي في فناء المدرسة، بحضور المعلمين، ثم توجهوا إلى الفصول لاستكمال باقي مقررات اليوم الدراسي.

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام نظام البصمة في المدارس لإثبات الحضور والانصراف، بعد إلغاء التوقيع الورقي، مع إلزام المعلمين والمعلمات بحضور الاصطفاف الصباحي.