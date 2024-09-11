شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات جديدة للمسالخ الأهلية.. منطقة انتظار مكيفة ودورات مياه ومنع التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المسالخ الأهلية 2024، تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، رفع معيار الإمتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وأكدت الوزارة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، ويمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص. اشترطات هامة

اشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على جميع متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية.

وأوجبت على المنشأة الحفاظ على النظافة العامة مثل: «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.

التخلص من النفايات

ألزمت المنشأة بتوفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم، وتزويدها بأكياس بلاستيكية، مع حظر وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها، والالتزام بتفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.

واشترطت التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المنشأة، والتأكد من أن الأدوات المستخدمة لمرة واحدة تم التخلص منها، مع حظر تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة.

ومنعت الوزارة تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

مكتب إدارة المسلخ

أكدت على توفير مكتب لإدارة المسلخ ومنطقة مكيفة لانتظار المستفيدين داخل المسلخ ودورات مياه، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد. ​

ونصت الاشتراطات على تزويد المسلخ ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، ويمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المسلخ.

وشددت الوزارة على القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها: صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال، والجدران والأرضيات والمصابيح وصيانة واجهة الورشة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.

وأوجبت على المنشأة توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المسلخ، ويستثنى من ذلك المسالخ المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت اشتراطات المسالخ أن تكون الواجهة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.