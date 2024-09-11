شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح التصرف الصحيح تجاه الأطفال قصار القامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وضح استشاري أول أطفال غدد صماء وسكري، دكتور ياسر الغامدي، التصرف الصحيح للآباء تجاه أبنائهم قصار القامة .

وقال “الغامدي” خلال ظهوره ببرنامج الشارع السعودي: عندما تلاحظ أن طفلك قصير القامة إذهب مباشرة للطبيب لعلاج قصر قامته، لأن تأخير العلاج لفترة سن البلوغ ستؤثر على طوله.

وأوضح أنه لتشخيص وعلاج حالات الأطفال قصار القامة؛ تجرى عدة فحوصات وتحاليل للتأكد بالفعل أن قصر

القامة الذي يشكو منه سببه نقص هرمون النمو وليس لأسباب عضوية أخرى .