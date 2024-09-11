شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ألف ريال جوائز.. موسم تمور المدينة المنورة يحشد المبدعين لابتكار حلول رقمية والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الآفات

الدمام - شريف احمد - أعلن موسم تمور المدينة المنورة عن انطلاق فعاليات هاكثون التمور بنسخته الأولى، الأحد المقبل، بهدف معالجة مجموعة واسعة من التحديات الزراعية، وإحداث نقلة نوعية في زراعة التمور وتقييم جودتها باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة مجموعات واسعة من المبرمجين والمبتكرين في المجال التقني، حيث يبلغ مجموع قيمة الجوائز المقدمة (900.000) ريال.وينقسم الهاكثون إلى مسارات رئيسية، لإنشاء مجموعات بيانات عامة مبتكرة، وحلول ذكاء اصطناعي للزراعة الذكية للتمور، ومن ضمنها: بيانات أجهزة استشعار زراعية، لمراقبة رطوبة التربة، ودرجة الحرارة، والعوامل البيئية الأخرى التي تؤثر على زراعة التمور.بالإضافة إلى بناء أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة صحة المحاصيل بشكل مستمر، والكشف عن العلامات المبكرة للأمراض أو الإجهاد، مع توفير رؤى قابلة للتنفيذ للمزارعين من أجل المعالجة في الوقت المناسب.كما تشمل موضوعات المسارات بيانات جينومية أو بيولوجية ذات صلة بزراعة التمور، بما في ذلك معلومات عن صحة النبات، ومقاومة الأمراض، والتنوع الجيني، إلى جانب مجموعة صور عالية الجودة للتمور تعرض أنواعًا وأحجامًا ودرجات وحالات متنوعة، وأنظمة تتنبأ بنشاط الآفات الزراعية، ما يساعد المزارعين على تطبيق إجراءات مكافحة الآفات في الأوقات الأكثر فاعلية؛ لتقليل خسائر المحاصيل وتقليل استخدام المواد الكيميائية.يُذكر أن فترة التقديم في الهاكثون تنتهي غدًا الخميس، ويمكن للراغبين في المشاركة أو الاطلاع على فعاليات الموسم المختلفة التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للموسم https://mdseason.com/.