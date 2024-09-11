إزالة 169ألف م3 مخلفات بناء

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إنجازات خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري لشهر أغسطس 2024، بهدف رفع مستوى الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة. وتضمنت الإنجازات إصلاح 4.43 ملايين متر مربع من الحدائق، وزراعة 104.912 شجرة وزهرة، وإزالة 169.850م3 من مخلفات البناء، وإصلاح 128.948 متراً مربعاً من الشوارع، إلى جانب تحسين النظافة، وإزالة الكتابات المشوهة، والسيارات المهملة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين.

كما جرى مناقشة الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية ونتائجها، إضافة إلى عرض أداء البلديات والمشاريع التنموية والاستثمارية لعام 2024.

من جانب آخر استقبل الجبير وكيل الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية خالد الدغيثر والوفد المرافق له في مقر الأمانة. وجرى خلال الاستقبال تقديم عرض عن المنصة القانونية الموحدة وأهدافها، وعقد ورشة عمل للتعريف بالمنصة الجديدة وكيفية تكاملها مع منصات حكومية أخرى، مثل «منصة التنفيذ» و«منصة فرص»، بهدف تحسين وتسريع الإجراءات القانونية وتوحيد الجهود.