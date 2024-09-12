السعودية | إتحاد الإعلاميين العرب يواسي آل غدران في وفاة صهرهم العقيد مشرف بن علي الغامدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يتقدم الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس إتحاد الإعلاميين العرب ورئيس مجلس إدارة صحيفة سويفت نيوز وجميع العاملين في سويفت نيوز بخالص العزاء والمواساة للأستاذ غدران سعيد غدران رئيس مجموعة سعيد غدران وإخوانه في وفاة صهرهم العقيد متقاعد مشرف بن على مشرف الغامدي مدير إدارة الأزمات بإمارة المنطقة الشرقية سابقاً الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الإثنين وتمت الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء 7 ربيع أول بمسجد الفرقان بالدمام وورى الثرى بمقابر الدمام.

ودعى الدكتور جاسم الياقوت المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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